Brezilyalı Futbolcu David Braz, Sivasspor'la Sözleşme İmzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Brezilya'nın Santos Kulübü'nden 31 yaşındaki savunma oyuncusu David Braz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, David Braz'ın 1 yıl kiralanması konusunda Santos Kulübü ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Braz, kulüp tesislerinde sözleşme imzaladı.

BRAZ, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Detaylı kan tetkikleri uygulanan Braz, efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları testlerine tabi tutuldu. Braz'ın sağlık kontrolleri, ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi.

Futbola Palmeiras'ta başlayan Braz, 2009 yılında Yunanistan ekibi Panathinaikos'a transfer oldu. Braz, ardından Flamengo, Esporte Clube Vitoria gibi takımlarının da formasını giydi. Son olarak geçen sezon Santos forması giyen 31 yaşındaki oyuncu yeni sezonda Sivasspor'un başarısı için ter dökecek.