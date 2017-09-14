- David Blatt: "Avrupa Şampiyonası'nda favorim Rusya"



İSTANBUL - Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, yeni sezon öncesi takımın durumunun son derece iyi olduğunu söyledi. 58 yaşındaki çalıştırıcı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki favorisinin Rusya olduğunu açıkladı.

David Blatt, kulübün malzeme sponsoru olan spor markasının mağaza açılışında soruları yanıtladı. Başarılı antrenör Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki favorisinin Rusya olduğunu belirtti.

Yeni sezon öncesinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Blatt, "Şu an takımın durumu son derece iyi gidiyor. Haftalardır iyi çalışıyoruz ve çalışmalarımıza hala devam ediyoruz" dedi.

Türkiye'de düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı takip ettiğini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesinden memnunum. Türkiye her zaman iyi bir ev sahibi oldu. Türkiye'de böyle bir turnuva izlediğim için son derece memnunum. Burada bizim ligimizden forma giyen isimler olduğu için turnuvada Türkiye'nin başarılı olmasını isterdim. Onların dışında favori takımım daha önce çalıştığım Rusya" ifadelerini kullandı.