David Beckham ve Millie Bobby BM'de konuşma yaptı - NEW
Haberler » Güncel » David Beckham ve Millie Bobby BM'de konuşma yaptı - NEW - Haber

David Beckham ve Millie Bobby BM'de konuşma yaptı - NEW

Etkinlikten görüntüler David Beckham'ın konuşması Millie Bobby'nin konuşması NEW YORK - BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçileri David Beckham ve Millie Bobby Brown, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

20.11.2019 21:58 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:03
David Beckham ve Millie Bobby BM'de konuşma yaptı - NEW

Etkinlikten görüntüler

'ın konuşması

Millie Bobby'nin konuşması NEW YORK - BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İyi Niyet Elçileri David Beckham ve Millie Bobby Brown, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 30. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: David Beckham ve Millie Bobby BM'de konuşma yaptı - NEW
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et