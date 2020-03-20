David Beckham ve Dani Carjaval'in Madrid Formasıyla Attığı İlk Gol David Beckham 4 sene formasını giydiği Real Madrid'te ilk golünü Ağustos 2003'te oynanan İspanya Süper Kupası maçında Mallorca'ya karşı atıyor. Real Madrid'in bir başka İspanyol yıldızı Dani Carvajal ise 2013-14 sezonun katıldığı Beyazlar'la ilk golünü Mart 2014'te oynanan Rayo Vallecano maçında atıyor.

David Beckham 4 sene formasını giydiği Real Madrid'te ilk golünü Ağustos 2003'te oynanan İspanya Süper Kupası maçında Mallorca'ya karşı atıyor. Real Madrid'in bir başka İspanyol yıldızı Dani Carvajal ise 2013-14 sezonun katıldığı Beyazlar'la ilk golünü Mart 2014'te oynanan Rayo Vallecano maçında atıyor. Kaynak: Dugout