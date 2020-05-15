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David Beckham'ın Real Madrid'de Attığı Goller - Part 5

David Beckham'ın Real Madrid'de attığı gollerin beşinci bölümünün bölümünün tadını çıkarın. Beckham Los Blancos'la toplam 20 gol attı ve 2003 yılında kulübe gelişinden bu yana 51 asist yaptı.

15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:14

David Beckham'ın Real Madrid'de attığı gollerin beşinci bölümünün bölümünün tadını çıkarın. Beckham Los Blancos'la toplam 20 gol attı ve 2003 yılında kulübe gelişinden bu yana 51 asist yaptı.

David Beckham'ın Real Madrid'de Attığı Goller - Part 5
Kaynak: Dugout

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