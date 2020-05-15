David Beckham'ın Real Madrid'de Attığı Goller - Part 5
David Beckham'ın Real Madrid'de attığı gollerin beşinci bölümünün bölümünün tadını çıkarın. Beckham Los Blancos'la toplam 20 gol attı ve 2003 yılında kulübe gelişinden bu yana 51 asist yaptı.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:14
David Beckham'ın Real Madrid'de attığı gollerin beşinci bölümünün bölümünün tadını çıkarın. Beckham Los Blancos'la toplam 20 gol attı ve 2003 yılında kulübe gelişinden bu yana 51 asist yaptı.
Kaynak: Dugout