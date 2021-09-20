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David Beckham'ın oğlu Romeo, ilk maçına çıktı

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
David Beckham'ın oğlu Romeo, ilk maçına çıktı

İngiliz eski yıldız futbolcu David Beckham'ın oğlu Romeo, ilk profesyonel maçına ABD'de çıktı.

İngiliz eski yıldız futbolcu David Beckham'ın oğlu Romeo, ilk profesyonel maçına ABD'de çıktı.

Babası gibi profesyonel futbolcu olmayı seçen ve sağ kanatta görev alan 19 yaşındaki Romeo Beckham, ABD 3. Lig ekiplerinden Fort Lauderdale takımında ilk kez forma giydi.

David Beckham'ın sahibi olduğu Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'nin rezerv takımı Fort Lauderdale ile South Georgia Tormenta arasında 2-2 sona eren maça ilk 11'de başlayarak iyi bir performans sergileyen Romeo, 79. dakikada ise oyundan alındı.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından duygularını aktaran Romeo Beckham, "İlk profesyonel maçıma çıktığım için çok mutluyum. İkinci karşılaşmaya şimdiden odaklandım." ifadelerini kullandı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
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