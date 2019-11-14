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David Beckham'ın MLS Günleri

David Beckham, 2007 yazında MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'e transfer olduğunda dünya kamuoyunu şaşırtmıştı. MLS'in uluslararası imajını geliştirmekte büyük öncü olan eski futbolcunun LA Galaxy formasıyla en iyi anlarını hatırlayalım.

14.11.2019 14:13 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:13

, 2007 yazında MLS ekiplerinden Galaxy'e transfer olduğunda dünya kamuoyunu şaşırtmıştı. MLS'in uluslararası imajını geliştirmekte büyük öncü olan eski futbolcunun LA Galaxy formasıyla en iyi anlarını hatırlayalım.

Kaynak: Dugout

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