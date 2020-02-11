David Beckham'ın Heykeli Dikildi
ABD MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy, 2007-2013 yılları arasında kulüpte forma giyen dünya yıldızı David Beckham adına kulübün stadyumu Stubhub Center'e yaptırdığı heykelin açılış törenini düzenledi. Bu özel gününde Beckham'ı ailesi, takım arkadaşları ve teknik direktörü Bruce Arena yalnız bırakmadı.
11.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:19
ABD MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy, 2007-2013 yılları arasında kulüpte forma giyen dünya yıldızı David Beckham adına kulübün stadyumu Stubhub Center'e yaptırdığı heykelin açılış törenini düzenledi. Bu özel gününde Beckham'ı ailesi, takım arkadaşları ve teknik direktörü Bruce Arena yalnız bırakmadı.
Kaynak: Dugout
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