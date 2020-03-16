SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› David Beckham'ın Frikik Golleri - Spor
David Beckham, Real Madrid, İspanya, Madrid, Spor

David Beckham'ın Frikik Golleri

İngiliz efsanelerinden David Beckham 4 sezon giydiği Real Madrid formasıyla LaLiga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları kazandı. Madrid formasıyla 20 gole ulaşan Beckham'ın Beyazlar için attığı en iyi frikik golleri Dugout farkıyla sizlerle.

16.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:00

İngiliz efsanelerinden David Beckham 4 sezon giydiği Real Madrid formasıyla LaLiga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları kazandı. Madrid formasıyla 20 gole ulaşan Beckham'ın Beyazlar için attığı en iyi frikik golleri Dugout farkıyla sizlerle.

David Beckham'ın Frikik Golleri
Kaynak: Dugout

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Spor
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
İtalya Başbakanı 'Riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı Spor
İtalya Başbakanı "Riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Namazlar cemaatle kılınmayacak Spor
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Namazlar cemaatle kılınmayacak
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Spor
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi Spor
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi
'Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?' Erbaş yanıtladı Spor
"Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?" Erbaş yanıtladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert, hastalıkla dalga geçtiği için pişman: Keşke daha fazla ciddiye alsaydım
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Sinan Akçıl Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Radamel Falcao Hikmet Karaman
Daha Fazla Derbi Beşiktaş Futbolcu Vatandaş
Şu an buradasınız: David Beckham'ın Frikik Golleri - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 16:18:51. #1.14#