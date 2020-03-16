David Beckham'ın Frikik Golleri İngiliz efsanelerinden David Beckham 4 sezon giydiği Real Madrid formasıyla LaLiga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları kazandı. Madrid formasıyla 20 gole ulaşan Beckham'ın Beyazlar için attığı en iyi frikik golleri Dugout farkıyla sizlerle.

İngiliz efsanelerinden David Beckham 4 sezon giydiği Real Madrid formasıyla LaLiga ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları kazandı. Madrid formasıyla 20 gole ulaşan Beckham'ın Beyazlar için attığı en iyi frikik golleri Dugout farkıyla sizlerle. Kaynak: Dugout