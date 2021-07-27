David Akintola Adana Demirspor'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

David Akintola Adana Demirspor'da

David Akintola Adana Demirspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adana Demirspor, geçen sezon Hatayspor'da kiralık oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Adana Demirspor, geçen sezon Hatayspor'da kiralık oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymiş 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.

Akintola, geçen sezon Hatayspor formasıyla 37 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana Demirspor, Umut Meraş transferinde mutlu son çok yakın
Adana Demirspor, Umut Meraş transferinde mutlu son çok yakın
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşmaya vardı
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşmaya vardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Derya Yanık Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ece Erken Seda Sayan Serdar Ortaç Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Metin Oktay Serdar Aziz Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
David Akintola Adana Demirspor'da - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 13:27:46. #1.15#

title