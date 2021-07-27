David Akintola Adana Demirspor'da

Adana Demirspor, geçen sezon Hatayspor'da kiralık oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Adana Demirspor, geçen sezon Hatayspor'da kiralık oynayan 25 yaşındaki kanat oyuncusu David Akintola'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, geçen sezon Hatayspor'da kiralık olarak forma giymiş 25 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Akintola ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.

Akintola, geçen sezon Hatayspor formasıyla 37 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı