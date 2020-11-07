Davetsiz misafiri tilkiyi her gün elleriyle besliyor
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Davetsiz misafiri tilkiyi her gün elleriyle besliyor

07.11.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.11.2020 10:00
Davetsiz misafiri tilkiyi her gün elleriyle besliyor

Kars'ın Selim ilçesinde bir ailenin davetsiz misafiri olan tilki, her gün aynı eve gelip yiyeceğini alıyor.

Kars'ın Selim ilçesinde bir ailenin davetsiz misafiri olan tilki, her gün aynı eve gelip yiyeceğini alıyor.

İlçeye bağlı Kekeç köyünde yaşayan 65 yaşındaki Menice Başkaya ve ailesinin son 3 aydır her gün evlerinin önüne gelen tilkiye et ve ekmek gibi yiyecekler yediren aile, hayvana "Yonca" ismini verdi.

Menice Başkaya AA muhabirine, tilkiye ilgiyle bakıp beslediklerini belirterek, "Aç kaldığı zaman eve geliyor, balkona giriyor, ben de orada oturup onu bekliyorum. Geldiğinde elimle et ve ekmek veriyorum, bana alıştı." dedi.

"Gelmediği zamanlar özlüyorum"

Başkaya, tilkinin köydeki diğer canlılara herhangi bir zarar vermediğini dil getirerek, şunları kaydetti:

"Komşular 'Büyüdü mü kazı, tavuğu yiyecek' diyorlar. Küçük bir tilki, insan buna nasıl zarar verir ki eğer yerse de canı sağ olsun. Tilkinin ismini 'Yonca' koydum, çok seviyorum onu gelmediği zamanlar özlüyorum. Balkona sandalye bırakıp onu bekliyorum hep geliyor elimle doyuruyorum sonra gidiyor."

Yonca'yı canından çok sevdiğini anlatan Başkaya, "Gelmeye devam ederse hep besleyeceğim. Bazen köpekler saldırıyor, çocuklar taş atıyor. Ben kimsenin vurmasına izin vermiyorum. Sanki bir küçük bebek besliyormuşum gibi geliyor bana, aramızda çok güzel bir bağ var. Onu ne zaman beklesem geliyor, sanki onu beklediğimi biliyormuş gibi davranıyor. Ailemizin bir parçası oldu resmen herkes çok seviyor, gelmediği zaman merak ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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