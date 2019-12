Davetsiz misafir artık ev sahibi oldu

05.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:00

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaflık yapan İslam Duman'ın bir aydır her akşam iş yerine gelen kumruya gösterdiği şefkat görenlerin takdirini topluyor.



Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Duman Kuruyemiş adlı iş yerinin sahibi İslam Duman, kumrunun bir aydır iş yerine geldiğini söyledi. Bir aydır kuşun her akşam saat 18.00 gibi iş yerine geldiğini dile getiren Duman, sabah ise dükkanını açtığında kuşun çıkıp gittiğini belirtti. Bir aydır hiçbir şekilde kuşa zarar vermeyen Duman, gün geçtikçe kuşun da kendisine alıştığını ifade ederek, "20 yıldır bu mesleği yapıyorum. Her gün sabah 07.00'de iş başı yaparken, akşam da saat 21.00'e doğru kapatıp eve gidiyoruz. Malum havalar soğudu, soğuktan dolayı her gün akşam saat 18.00'da özel bir misafirimiz var. Her gün bize uğruyor. Sabah iş yerimizi açtığımızda da çıkıyor. Akşam saatlerinde de gelerek belirlediği yere geçerek dinleniyor. Biz de alıştık, o da bize alıştı" dedi.



Kuşu kendi elleriyle besleyerek seven Duman, "Bu kuş olsun veya dışarıda olan tüm canlılar olsun, soğuk havalar nedeniyle onlara sahip çıkalım. Kış başladı, dışarıda sahipsiz hayvanlar var, onlara sahip çıkalım" uyarısında bulundu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA