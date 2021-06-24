Davetlilere nikah şekeri yerine kitap hediye edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünya evine giren Pınar Erdoğan, nikah töreninde davetlilere nikah şekeri yerine yeni çıkan kitabını dağıttı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünya evine giren Pınar Erdoğan, nikah töreninde davetlilere nikah şekeri yerine yeni çıkan kitabını dağıttı.

İlçede yaşamını sürdüren yaşam koçu ve bilinçaltı dönüşüm uzmanı Pınar Erdoğan ile işletmeci Ege Kiraz, pandemi öncesinde tanıştı. Arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, korona virüs salgını araya girince evlenemedi. Bu sürede Pınar Erdoğan "5 Çıkış Yolu" isimli kişisel gelişim kitabını yazdı. Çift, kademeli normalleşme başlayınca evlenmeye karar verdi. Bodrum - Turgutreis karayolunda üzerinde faaliyet gösteren bir işletmede açık havada pandemi tedbirleriyle yapılan nikah törenine çiftin ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Nikah töreni ile dünya evine giren çift, davetlilere Pınar Erdoğan "5 Çıkış Yolu" isimli kişisel gelişim kitabını hediye etti. Törende yaklaşık 200 kitap dağıtılırken kitap aynı gün raflarda da yerini aldı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Biz tanıştıktan sonra düğünü Ağustos 2020'de yapmayı planlamıştık ama pandemi araya girince yapamadık. Ben de bu sürede 5 farklı insanın yaşadığı zorluklardan nasıl çıkabildiğini anlattığım '5 Çıkış Yolu' isimli kitabımı yazdım. Kitabı ortaya çıkarırken insanların yaşadıkları zorluklarda aslında bir çıkış yolu olduğunu ve hangi yola inanırsa inansın zorluklardan çıkabileceğini bilmesini istedim. Kitaptaki insanların hepsinin hikayeleri gerçek hikayeler. Kitabı hediye etme amacım ise insanların hayatlarına dokunmak. En özel günümde iki heyecanı bir arada yaşarken onların da benim duygularıma eşlik etmesini istedim. Kitabı alanlar çok şaşırdı ve hoşlarına gitti. Bir çoğu nikah öncesi okumaya başladı. Akıcı bir başlangıcı olduğunu ve kitabı bırakmakta zorlandıklarını söylediler. Kitap aynı gün hem düğünde hem de raflarda yerini aldı. Bu yönü de çok özel oldu." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı