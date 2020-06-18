Davetiyeler, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara göre basılıyor
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Davetiyeler, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara göre basılıyor

Kırklareli'nde matbaacılar, düğün ve nikah davetiyelerini, Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belirlediği kurallara göre hazırlamaya başladı.

Davetiyeler, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara göre basılıyor
18.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:45

Kırklareli'nde matbaacılar, düğün ve nikah davetiyelerini, Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belirlediği kurallara göre hazırlamaya başladı.

Matbaa sahibi Faruk Dal, AA muhabirine, nikah ve düğün davetiyelerini Sağlık Bakanlığı rehberine göre hazırladıklarını söyledi.

Buna göre davetiyelerde, nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilmesi, tören ve kutlamalar sırasında da maske takılması, oyun, dans, halay ve fotoğraf çekimi gibi yakın temas gerektiren durumlardan da uzak durulması uyarılarının yer aldığını aktaran Dal, herkesi bu kurallara uymaya davet etti.

Dal, tedbirler kapsamında geçen yıla göre daha az sayıda davetiye bastırıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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