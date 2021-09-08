Davetiye firmalarının yerini dijital medya aldı
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Davetiye firmalarının yerini dijital medya aldı

Davetiye firmalarının yerini dijital medya aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'da pandemi süreciyle beraber evlilik alışkanlıklarında değişiklikler yaşandı.

Diyarbakır'da pandemi süreciyle beraber evlilik alışkanlıklarında değişiklikler yaşandı. Daha önce basılı davetiyeler çok fazla rağbet görürken, hayatımızın merkezi haline gelen dijital medya, matbaa sektörünün de önüne geçti.

Diyarbakır'da matbaacılık yapan Hamit Güner birçok alışkanlığı değiştiren pandemi sürecinin, matbaacılık sektöründe de değişiklikler meydana getirdiğini ifade etti. Güner, "7 yaşından beri bu işin içerisindeyim. Pandemi sürecinde düğünler yasaklandı, düğün salonları kapatıldı, bu sebepten dolayı davetiye basımları da sekteye uğradı. Düğün yasaklarının kalmasından sonra hem düğünlerde hem de davetiye satışlarında bir patlama oldu, ama şu anda bir durgunluk söz konusu" dedi.

Basılı davetiyeler yerini dijital platformlara bıraktı

Diyarbakır'da pandemiden dolayı davetiye satışlarının duraksadığını dile getiren Güner, "Eskiden davetiye basmaya gelen insanlar en az 500 davetiye bastırırken, pandemi sürecinden sonra evlenen çiftler davetiye sayısını 100'e indirdi. Bunun sebebi pandemiyle beraber hayatımızın bir parçası haline gelen dijital platformlar. İnsanlar davetiye fotoğrafını sosyal medyada paylaşıyor ve ekstradan 500 davetiye alma ihtiyacı duymuyor" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Davetiye firmalarının yerini dijital medya aldı
Davetiye firmalarının yerini dijital medya aldı
Davetiye firmalarının yerini dijital medya aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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