Davasına baktığı sanıkla yemekte fotoğrafı çıkan hakim açığa alındı
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Davasına baktığı sanıkla yemekte fotoğrafı çıkan hakim açığa alındı

Davasına baktığı sanıkla yemekte fotoğrafı çıkan hakim açığa alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca Antalya'nın Manavgat ilçesinde davasına baktığı iş insanı sanık ile aynı masada yemek yerken fotoğrafı ortaya çıkan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ., açığa alındı.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu'nca Antalya'nın Manavgat ilçesinde davasına baktığı iş insanı sanık ile aynı masada yemek yerken fotoğrafı ortaya çıkan Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ., açığa alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2019 yılının Aralık ayında jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 'haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik yapmak', 'kamu kurum ve kuruluşlarını ve tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık'  suçlarından aralarında 5 yıldızlı otelin sahibi E.B.'nin de bulunduğu 8 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ile birlikte 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İtiraz üzerine 6 şüpheli de 31 Aralık'ta yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir imza vermek koşuluyla serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında daha sonra hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ.'nün, davada örgüt lideri olarak yargılanan E.B. ile aynı masada yemek yerken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Gizli çekilen fotoğrafta; masada içki dolu bardakların olduğu, kadınların bulunduğu ve mahkeme başkanı Ö.İ.'nin kapalı mekanda sigara içtiği görüldü.Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basında yer alan hakim Ö.İ. hakkında 26 Temmuz'da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında müfettişler, ön incelemesini tamamladı. Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Ö.İ., Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından açığa alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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