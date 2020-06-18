"Davamız için son nefesimize kadar koşturacağız"
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"Davamız için son nefesimize kadar koşturacağız"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde Türkiye'ye baktığınız zaman o çağ değişimini, çağ atlamayı hissetmemek elde değil" dedi.

18.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:55

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde Türkiye'ye baktığınız zaman o çağ değişimini, çağ atlamayı hissetmemek elde değil" dedi.

Gelişimin ve değişimin Kütahya'ya da yansımalarının da görüldüğünü belirten Ceyhun, "Ülkenin menfaatine olan, bu ülkenin hizmetine olan ne varsa ben bunun AK Parti'den geçtiğini düşünüyorum. Yaklaşık 20 yıl diyebileceğimiz bu süreçte bu zamana kadar AK Parti'de hep beraber bunu yaşadık, tam tersini söyleyenler maalesef yalan ve iftira çabası içerisindeler.Ben öyle düşünüyorum, hep hizmet gördük, hep davaya hizmet gördük, hep insanların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaları gördük. Şu zamana kadar Kütahya'da tabi ki bunun numunelerini yaşadı" diye konuştu.

Salgın sonrası her şeyin asla eskisi gibi olamayacağını belirten Başkan Ceyhun, "Genel itibariyle Türkiye'ye baktığınız zaman o çağ değişimini, çağ atlamayı hissetmemek elde değil. Bu yüzden biz bunun en son sürecinde, yani pandemi sürecinde devletimizin gücünü öyle güzel hissettik ki, birçok insanın acaba dediği zamanlarda bile, bu hastaneler gerçekten çok mu büyük acaba, düşüncesini bile hissedelerken, bir anda o hastanelerin varlığı, insanların hayatları düşüncesi açısından bir rahatlamaya sebep oldu, iyi ki o hastaneler var denmeye başlandı. 'Meğer aslında hiç de büyük değilmiş' dendi.Çünkü dünyada bundan sonra bu süreç, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi asla eskisi gibi olmayacak. Belki Covid-19 bitecek başka Covid'ler başlayacak. Çünkü dünya üzerinde maalesef insan kendi eliyle veya art niyetlerle doğanın dengesinin değiştiğini görüyor. Bu sene hissetmişsinizdir, depremlerle başlayan, virüsle devam eden, doluyla devam eden, gerçekten değişik bir durum olduğunu hepimiz fark ediyoruz. Dualar ederek 'Rabbim bir daha yaşatma böyle musibetleri' diyoruz. Çünkü biz bu dünyadan göçüp gideceğiz, bu dünya evlatlarımıza kalacak, temiz, tertemiz bir dünya bırakmak hepimizin elinde. O yüzden de davamız açısından da güçlü bir Türkiye bırakmak adına biz davamızın arkasında son nefesimize kadar koşturacağız inşallah" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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