Davalık olduğu şahsı 2 kışlık mont ile affetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Davalık olduğu şahsı 2 kışlık mont ile affetti

09.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:39
Davalık olduğu şahsı 2 kışlık mont ile affetti

Bolu'da bir vatandaş tehdit ve hakaret yüzünden davalık olduğu şahsı, 2 çocuğa kışlık mont alması şartıyla affetti.

Bolu'da bir vatandaş tehdit ve hakaret yüzünden davalık olduğu şahsı, 2 çocuğa kışlık mont alması şartıyla affetti.

Bolu'da, geçtiğimiz yıl Bolu Adliyesi'ne ulaşan dava dosyalarının uzlaşma kapsamına giren bölümünde şikayetçi ve sanık arasında yüzde 75 oranında uzlaşma sağlandı. Uzlaşma görüşmelerinde şikayetçi vatandaşların sanıklardan sosyal amaçlı isteklerde bulunması dikkat çekti. Uzlaşma davalarının birinde ise A.Ö. isimli vatandaş, kendisine tehdit ve hakarette bulunan F.A. isimli şahsın ihtiyaç sahibi 2 çocuğa kışlık mont alması halinde uzlaşmayı kabul edeceğini söyledi. A.Ö.'nün isteğini kabul eden F.A., tespit edilen 2 çocuğa kışlık mont alarak uzlaşmanın yerine getirilmesini sağladı.

Mehmetçik Vakfı'n bağış

Bir diğer davada ise basit tehdit ve hakaret suçlarından dolayı E.C.B.'den şikayetçi olan Y.Y., uzlaştırma görüşmelerinde E.C.B.'nin Mehmetçik Vakfı'na 511 lira para yatırmasını istediği. Y.Y.'nin isteğini kabul eden E.C.B.'nin Mehmetçik Vakfı'na 511 lira yatırması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Serdar Ortaç Pelin Öztekin Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy
Spor Mustafa Er Arda Turan Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Davalık olduğu şahsı 2 kışlık mont ile affetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 11:53:41. #1.14#
title