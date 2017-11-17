Davalık Olan Gülben Ergen ve Erhan Çelik Uzlaşmaya Varmadı

Şarkıcı Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'ten şikayetçi olduğu soruşturma dosyası Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. İki tarafla da tek tek görüşen uzlaştırma memuru Gülben Ergen ve Erhan Çelik'i uzlaşmaya ikna edemedi. Erhan Çelik de Gülben Ergen de uzlaşmak istemedi.

İKİLİYE BİRBİRİNDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKMIŞTI

Şarkıcı Gülben Ergen eski eşi Erhan Çelik'in sitesinin otoparkına girerek aracını çizdiğini iddia etmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Hemen ardından Erhan Çelik hakkında uzaklaştırma kararı da çıkaran Gülben Ergen, daha sonra da Çelik'in bu karara uymadığını belirterek mahkemeye başvurmuştu. Süreç işlerken Erhan Çelik de Gülben Ergen hakkında önce uzaklaştırma kararı, sonrasında da uymadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu bu kez de Gülben Ergen hakkında zorlama hapis talebinde bulunmuştu.

İKİLİ UZLAŞMAYA VARMADI

Uzlaşmak için bir araya gelmek istemeyen Gülben Ergen ve Erhan Çelik ile uzlaştırma memuru ayrı ayrı görüştü. Uzlaştırma memuru Gülben Ergen'in evine giderek görüştürme gerçekleştirirken, Erhan Çelik ile ise İstanbul Adalet Sarayı'ndaki Uzlaştırma Bürosu'na ait odada görüştü. Ancak iki tarafın da uzlaşmayı kabul etmediği öğrenildi.