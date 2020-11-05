Davalık olan Almanya ile Danimarka'yı bağlayacak dünyanın en uzun tünelinin inşaatına devam kararı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Davalık olan Almanya ile Danimarka'yı bağlayacak dünyanın en uzun tünelinin inşaatına devam kararı

05.11.2020 11:41 | Son Güncelleme: 05.11.2020 11:45
Davalık olan Almanya ile Danimarka'yı bağlayacak dünyanın en uzun tünelinin inşaatına devam kararı

Almanya'da mahkemelik olan Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayacak olan dünyanın en uzun sualtı demiryolu ve karayolu tüneli olan Fehmarnbelt'in inşasına izin verildi.

 Almanya'da mahkemelik olan Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayacak olan dünyanın en uzun sualtı demiryolu ve karayolu tüneli olan Fehmarnbelt'in inşasına izin verildi.

Almanya'da davalık olan, Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayacak olan dünyanın en uzun sualtı demiryolu ve karayolu tüneli olan Fehmarnbelt'in inşasına Salı günü izin verildi. Danimarka'nın Kopenhag kentinin güneyindeki Lolland-Falster adalarını Baltık Denizi'nin altından geçerek Almanya'nın Schleswig-Holstein bölgesine bağlayacak olan 18 kilometrelik Fehmarnbelt Tüneli'nin yapımı, 2029 tamamlanacak. Tünel tamamlandığında iki ülke arasındaki  mesafeyi araçla 10 dakikaya, trenle 7 dakikaya indirecek.

YARGI SÜRECİNDE SONA GELİNDİ

Danimarka tarafındaki çalışmalar 1 Ocak 2021'de başlayacak olsa da, Almanya tarafındaki çalışmalar yıllarca süren yasal işlemlerin ardından askıya alınmıştı. Karayolu taşımacılığına yönelik rekabetten endişe duyan feribot şirketlerine ve eko-sistemlere olası uzun süreli zararlarından endişe duyan çevrecilerden oluşan bir grup, projeyi Alman mahkemelerine başvurarak engellemişti. Ancak Almanya'nın en yüksek idare mahkemesi Salı günü iddiaları reddederek, deniz taşımacılığının doğa açısından önemli bir risk oluşturmadığı kararını verdi. 


Davalık olan Almanya ile Danimarka'yı bağlayacak dünyanın en uzun tünelinin inşaatına devam kararı
Davalık olan Almanya ile Danimarka'yı bağlayacak dünyanın en uzun tünelinin inşaatına devam kararı
Davalık olan Almanya ile Danimarka'yı bağlayacak dünyanın en uzun tünelinin inşaatına devam kararı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cenevre: Yaklaşık 36 bin TL ile dünyanın en yüksek asgari ücretinin uygulandığı yer
Cenevre: Yaklaşık 36 bin TL ile dünyanın en yüksek asgari ücretinin uygulandığı yer
Hollandalı bilim insanları insan vücudunda ilaç taşıayacak dünyanın en küçük teknesini üretti
Hollandalı bilim insanları insan vücudunda ilaç taşıayacak dünyanın en küçük teknesini üretti
Dünyanın yasal ortamda ilk sanal evliliği onlara nasip oldu
Dünyanın yasal ortamda ilk sanal evliliği onlara nasip oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Ersin Tatar Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Yıldız Tilbe Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Erol Bulut Tamer Tuna Mehmet Topal Lionel Messi
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Davalık olan Almanya ile Danimarka'yı bağlayacak dünyanın en uzun tünelinin inşaatına devam kararı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 12:04:03. #1.15#
title