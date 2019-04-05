Davalardan Etkilenen Avukatlar Dizi Film Çekiyor

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te uyuşturucu ve suç örgütü davalarından etkilenen bir grup avukat, farkındalık oluşturmak için kendi imkanlarıyla "iyilik ile kötülüğün savaşı"nı konu alan dizi çekiyor.

Gaziantep Barosuna kayıtlı bir grup avukat, suç örgütü ve uyuşturucu gibi dava dosyalarından etkilenerek, dizi çekmeye karar verdi. Hazırlıkları tamamlayıp çekimlere başlayan avukatlar "üzgün, kederli, karamsar" anlamına gelen "meyus" adını verdikleri ve internetten yayınladıkları dizinin 5. bölümünü tamamladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü öğrencisi İsmail Kurt'un yönetmen olarak destek verdiği dizi, kısa sürede beğeni topladı.

Dizinin senaristi avukat Abdulkadir Yağmuroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla dizi çektiklerini söyledi.

Yağmuroğlu, dizinin konusu hakkında bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Ağır ceza mahkemelerinde uyuşturucu veya suç örgütü dosyalarına baktığımız zaman, oradaki suç örgütlerinin karmaşık yapısı, kendi aralarındaki ilişkisi ve uyuşturucu kullanan gençlerin sosyal hayattaki yerine baktığımız zaman karmaşık yapıları dikkatimi çok çekmişti. Bunun üzerine fikirler üretmeye başladım ve arkadaşlarla paylaştım. Onlar da beğendi ve üstüne yeni fikirler üretmeye başladık. Bunu bir film haline getirmeye karar verdik."

"Yıllarca devam ettirmeyi düşünüyoruz"

Yağmuroğlu, dizide iyilikle kötülüğün savaşının işlendiğini aktararak, "Suç örgütüne karşı gelen bir gencin bu örgütü bitirmeye yönelik bir savaşı da diyebiliriz. Açıkçası biz bu filme başlarken bu kadar olumlu tepki alacağımızı hiç düşünmüyorduk. Şu an hali hazırda altıncı bölümü merakla bekleyen kitlemiz var. Açıkçası güzel gidiyor. Şu an gelen tepkiler o kadar güzel ki biz bu filmi belki yıllarca devam ettirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Oyunculardan avukat Faik Hoşgören ise mesleğin stresini diziyle attıklarını söyledi.

Hoşgören, filmde daha çok suçluları ve suç dünyasını anlattıklarını dile getirerek, "Mesleğin ciddiyeti ve ağırlığı bazen bizi yoruyor. Hem eğlenmek hem de topluma mesaj vermek adına bu işe başladık. Tamamen gönüllülük esasıyla yapılan bir iş. Herhangi bir maddi çıkarımız yok. Hem avukat arkadaşlarla eğleniyoruz, hem de geleceğe dair bir şeyler bırakmak peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

Avukat Bermal Kutlu da tiyatro tecrübesi olduğunu, diziyle kendisini geliştirmeyi amaçladığını belirterek, adliye koridorlarında karşılaştıkları meslektaşlarından aldığı tepkilerden memnun olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA