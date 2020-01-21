Davalara katılmayan Halkbank için 1 milyondan başlayarak katlanarak artan para cezası talebi

21.01.2020 22:17 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:32

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) federal savcılık, İran'a yönelik yaptırımlarının delinmesinde yardımcı olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Halkbank'a, duruşmalara katılmaması nedeniyle para cezası verilmesini istedi.



Savcılıktan verilen dilekçede, Halkbank'ın duruşmalara katılmayı reddettiği her gün için, 1 milyon dolardan başlayarak ikiye katlanarak artacak para cezası ödemesinin talep edildiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle