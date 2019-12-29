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Davadan vazgeçen vergi mükellefine indirim

Vergi davalarından istinaf ya da temyiz sürecinde vazgeçen mükellefler, mahkeme lehine karar aldıysa vergi tutarının yüzde 60'ını, aleyhine kararda ise vergi tutarının tamamıyla cezanın yüzde 75'ini ödeyecek.

29.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:39
Davadan vazgeçen vergi mükellefine indirim

Vergi davalarından istinaf ya da temyiz sürecinde vazgeçen mükellefler, mahkeme lehine karar aldıysa vergi tutarının yüzde 60'ını, aleyhine kararda ise vergi tutarının tamamıyla cezanın yüzde 75'ini ödeyecek.

Kaynak: Dunya.com

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