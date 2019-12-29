Davadan vazgeçen vergi mükellefine indirim

29.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:39

Vergi davalarından istinaf ya da temyiz sürecinde vazgeçen mükellefler, mahkeme lehine karar aldıysa vergi tutarının yüzde 60'ını, aleyhine kararda ise vergi tutarının tamamıyla cezanın yüzde 75'ini ödeyecek.