Daunte Wright davasında silahını karıştırdığını savunan polis suçlu bulundu - Haberler
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BBC

Daunte Wright davasında silahını karıştırdığını savunan polis suçlu bulundu

Daunte Wright davasında silahını karıştırdığını savunan polis suçlu bulundu
BBC - Haberler | Dünya

ABD'nin Minnesota eyaletinde 20 yaşındaki siyah genci vurarak öldüren eski polis, kazara insan öldürmekten suçlu bulundu.

ABD'nin Minnesota eyaletinde 20 yaşındaki siyah genci vurarak öldüren eski polis, kazara insan öldürmekten suçlu bulundu.

Olay sonrası istifa eden 49 yaşındaki Kim Potter, elektroşok tabancasını kullanmak isterken yanlışlıkla silahını çekip ateş ettiğini savunuyordu.

11 Nisan 2021 tarihinde meydana gelen olay sonrası eyalette protestolar düzenlendi.

Suçlu bulunan eski polisin ne kadar ceza alacağı 18 Şubat'ta belli olacak.

Potter iki ayrı suçlamadan mahkum oldu.

Savcılar, istifa eden polisin silahını "dikkatsizce" kullanması nedeniyle Daunte Wright isimli genci öldürdüğünü savundu.

49 yaşındaki kadının mahkum olduğu suçlamalardan birincisi 15 yıla, ikincisi ise 10 yıla kadar hapis öngörüyor.

Kararı sessizce dinleyen Potter, kararın açıklanacağı tarihe kadar kefalet seçeneği olmadan hapiste kalacak.

Mahkeme salonu dışında ise toplanan bir grup, kararı alkışlarla karşıladı.

Muhabirlere konuşan Daunte Wright'ın annesi Katie, "her duyguyu yaşadığını" söyledi ve hesap verme adına uzun bir yolculuk yapıldığını kaydetti.

Minnesota Savcısı General Keith Ellison da duruşma sonrası yaptığı açıklamada, kararın tüm dünyaya güvenlik güçlerinin de kanunların üzerinde olmadığını gösterdiğini savundu.

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde de George Floyd adlı bir siyah, polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmüş ve bu olay ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

Kim Potter'ın yıllarca cezaevinde kalabileceği belirtiliyor

Minneapolis, Wright öldürülmeden önce de, görevden alınan Chauvin'in yargılandığı dava nedeniyle gergindi.

Potter'ın savunma ekibi, vurulma olayının Daunte Wright'ın gözaltına direnmesi nedeniyle yaşandığını iddia ediyordu.

Mahkemede izlenen vücut kamerası kaydında, Potter'ın "taser" (elektroşok) diye bağırdıktan sonra silahını çekip ateş ettiği ve çektiği silahın elektroşok tabancası olmadığını anladıktan sonra da şaşırdığı anlaşılıyordu.

Savcılar 26 yıllık polis memuru olan Potter'ın, elektroşok silahı ile gerçek silahın farkını bilmesi gerektiğini savundu.

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