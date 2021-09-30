DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi FIBAA Akreditasyonunu Yeniledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi, dünyanın en seçkin akreditasyon kuruluşlarından biri olan The Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA) tarafından akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak tekrar koşulsuz olarak 2026 yılına kadar akredite edildi.

İlk olarak 2014 yılında aldıkları FIBAA akreditasyonunun Fakülte bünyesinde bulunan programların kalitesini göstermesi açısından son derece önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Timur, Fakülte bünyesinde bulunan 17 lisans, 25 yüksek lisans (tezli/ tezsiz) ve 4 doktora programında verilen kaliteli eğitimin dünya standartlarında olduğunun altını çizdi.

Tüm paydaş gruplar ile birlikte çalışmanın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Timur, Fakülte üyelerinin yaptıkları araştırmalar ile verilen eğitimin sürekli desteklendiğini, eğitim müfredatının sadece öğrenci ve mezunlardan gelen geri bildirimler ile değil iş dünyası ile olan yakın iş birliği sayesinde geliştirildiğini bildirdi. Prof. Dr. Timur, uluslararası akreditasyon sürecine katkı koyan tüm fakülte üyelerine, yönetsel personele, öğrencilere, mezunlara ve mezunlarımıza güvenen iş dünyasına teşekkürlerini iletti.

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