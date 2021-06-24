Daü Bir Kez Daha Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Arasında
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Daü Bir Kez Daha Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Arasında

Daü Bir Kez Daha Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Arasında
Habermetre - Haberler | Toplum

Dünya'nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere'de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2021 yılı için dünyada eğitime son 50 yıl içerisinde başlamış en iyi genç üniversiteler sıralamasını açıkladı.

Dünya'nın en yaygın referans gösterilen üniversite sıralamalarının yayıncısı olan ve İngiltere'de yayınlanan Times Higher Education (THE), 2021 yılı için dünyada eğitime son 50 yıl içerisinde başlamış en iyi genç üniversiteler sıralamasını açıkladı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sıralamaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden giren tek üniversite olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 251-300 bandında yer aldı. Sıralama özellikle daha genç olan kurumların kendi arasında yayın, atıf, eğitim kalitesi ve uluslararasılaşma açısından karşılaştırılmasına imkan tanıyor.

"DAÜ Personeline Teşekkür Ediyorum" Konuyla ilgili bir açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, THE Editörü aracılığıyla kendilerine gönderilen mektupta söz konusu sıralamada DAÜ'nün bir kez daha yer aldığı bilgisini almaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Bir devlet üniversitesi olan DAÜ'nün, uluslararası bağımsız sıralama kuruluşları tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilmesinin, eğitim ve araştırma kalitesinin bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, bu başarıda katkısı olan tüm DAÜ personeline teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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