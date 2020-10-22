DATÜB, YTB Başkanı Eren ile bir araya geldi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'i makamında ziyaret etti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'i makamında ziyaret etti.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) Ahıskalı Türklere yönelik çalışmaları ile her zaman destek olduğunu vurguladı.

Kassanov, özellikle Ahıskalı Türklerin toplu halde yaşadıkları ülkelerden her yıl Ahıskalı öğrencilerin Türkiye Bursları Programı kapsamında Türkiye'ye getirilmesinin oldukça önemli bir çalışma olduğunu da kaydederek, "DATÜB'ün nihai hedefleri içerisinde yer alan Ahıskalı gençlerin eğitimi konusunda YTB ile ortak hareket edilerek, yerinde burslandırma projesi çerçevesinde Gürcistan'ın Ahıska Devlet Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere verdikleri destek ve bu kapsamda yapılan çalışmalardan dolayı YTB Başkanı Eren'e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eren, "Ziyatdin Kassanov ve kıymetli heyeti misafirimiz oldu. Ahıska Türkü kardeşlerimize eğitim ve kültür başta olmak üzere faaliyet alanlarımızda katkı sunmaktan dolayı mutluyuz. Yeni ve faydalı çalışmalarda görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı