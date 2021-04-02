DATÜB Yönetim Kurulu İstanbul'da toplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DATÜB Yönetim Kurulu İstanbul'da toplandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DATÜB Yönetim Kurulu İstanbul'da toplandı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu gerçekleştirilecek olan 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere İstanbul'da bir araya geldi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu gerçekleştirilecek olan 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere İstanbul'da bir araya geldi.

Toplantıya DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un yanı sıra Başkan Yardımcısı ve Kazakistan Temsilciliği Başkanı Sadyr Eibov, Başkan Yardımcısı ve Gürcistan Temsilciliği Başkanı İsmail Ahmedov, Özbekistan Temsilciliği Başkanı Ömer Salman, Azerbaycan Temsilciliği Başkanı Memmed Şamilov, Ukrayna Temsilciliği Başkanı Marat Rasulov, Kırgızistan Temsilciliği Başkanı Atamşa Dursunov, Türkiye Temsilciliği Başkanı Abbas Hamza, Rusya Temsilciliği Başkanı Mizam Badalov ve DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar katıldı.

Toplantının ana gündem maddelerinin yer aldığı görüşmede DATÜB'ün 4. Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihinin yeniden belirlenmesi, DATÜB Seçim Komisyonu çalışmalarının sunumu, ülke temsilcilikleri tarafından yapılan faaliyetlerin 15 Mayıs tarihinden itibaren canlı yayınlarla millete anlatılması, ihtiyaç halinde ülke temsilcilikleri tarafından olağan kongresi için seçilen delege listelerinin güncellenmesi ve diğer konular yer aldı.

Toplantı sonunda yönetim kurulunun oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda 4. Olağan Genel Kurulu'nun 23-26 Mayıs 2021 tarihleri arasında Antalya'da yapılacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Özgür Özel Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: DATÜB Yönetim Kurulu İstanbul'da toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:57:12. #1.16#
title