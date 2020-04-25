DATÜB, Ramazan ayında yardıma muhtaçları unutmadı
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Ahıska Türkleri, Bozüyük, Bursa, Güncel, Haber

DATÜB, Ramazan ayında yardıma muhtaçları unutmadı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle zor durumda kalan ihtiyaç sahibi Ahıska Türkleri için Ramazan ayında gıda yardım kolisi dağıttı.

25.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:11
DATÜB, Ramazan ayında yardıma muhtaçları unutmadı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle zor durumda kalan ihtiyaç sahibi Ahıska Türkleri için Ramazan ayında gıda yardım kolisi dağıttı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov tarafından Bursa ve ilçelerine toplamda 175 adet gıda yardım kolisi gönderildi. Yardım kampanyası kapsamında Bursa merkeze 50 adet, Gürsu ilçesine 35 adet, Kestel ilçesine 20 adet, Bozüyük'e 20 adet yardım kolileri temsilci ve gönüllüler tarafından dağıtıldı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un gönderdiği 50 adet, gönüllü bir iş insanının 13 adet, temsilcilik ve dernek üyelerinin ise kendi imkanları ile 20 adet olmak üzere toplamda 83 adet gıda yardım kolisi İnegöl'de, özel yapılmış paketlerde DATÜB İcra Komitesi Başkanı ve İnegöl Temsilcisi Mehmet Taş ve İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Osman Hatipoğlu tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

DATÜB'den yapılan açıklamada, "Zor dönemden geçtiğimiz bu süreçte, aynı zamanda mübarek ramazan ayında Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un milletimize yapmış olduğu erzak yardımı herkes tarafından şükranla karşılandı. İhtiyaç sahibi aileler, bu zor dönemde yapılan yardımlar için Başkan Kassanov'a, Genel Sekreter Fuat Uçar'a ve diğer yardımseverlere teşekkür ederek, bol bol dua ettiler. DATÜB olarak bizler, her zaman milletimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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