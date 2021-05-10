DATÜB Ramazan ayında 10 bin aileye ulaştı
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DATÜB Ramazan ayında 10 bin aileye ulaştı

DATÜB Ramazan ayında 10 bin aileye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ramazan ayı içerisinde yurtiçi ve yurtdışında 10 bin aileye yardım kolisi ulaştırdı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ramazan ayı içerisinde yurtiçi ve yurtdışında 10 bin aileye yardım kolisi ulaştırdı.

DATÜB tarafından koordine edilen Ramazan yardımları çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı. Yurtiçinde çeşitli illere bağlı bölgelerde bin aileye yardım edildi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) yurtdışı yardım çalışmaları kapsamında 10 bin aileye ulaştı. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Gürcistan ve Amerika'da gerçekleştiren yardımlar DATÜB ülke temsilcilikleri tarafından ailelere teslim edilirken birçok bölgede iftar programları korona tedbirleri alınarak gerçekleştirildi.

Öte yandan DATÜB salgının ikinci yılında da Ahıskalı ailelere yardımlarına devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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