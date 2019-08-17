DATÜB kurban bayramında Ahıska Türkleri'ni unutmadı

17.08.2019 16:51

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Kurban bayramında Ahıska Türkeri'nin yaşadıkları bölgelerde kurban keserek dağıtım gerçekleştirdi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği(DATÜB) Ukrayna Temsilciliği koordinasyonu ile Türkiye Diyanet Vakfı, Hasene Derneği ve Hollanda Diyanet Vakfı Ukrayna'da 15 köyde yaşayan Ahıska Türkleri için kurban dağıtımı gerçekleştirdi. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Çaplınka ilçesinde 3, Nikolayev bölgesinde 2 ve Odessa bölgesinde 2 büyük baş kurban kesildi. Hollanda Diyanet Vakfı tarafından Herson, Nikolayev bölgelerinde akika, adak, şükür ve vacip toplam 218 Kurban kesildi. Hasene Derneği tarafından Herson, Zaporojye, Poltava, Sumı, Kiev (Thorivka), Odessa,Donetsk ve Harkiv bölgelerinde toplam 227 Kurban kesildi. Odessa'da görevli olan Türkiye Diyanet Vakfı Ukrayna koordinatörü İsa Yakın öncülüğündeki heyet Nikolayev bölgesi Baştanka ilçesi Vinogradovka köyünde yaşayan Ahıska Türkleri ile birlikte Bayram namazı programına katıldı. Namaz sonrası Müslüman mezarlığını Ahıskalılar ile birlikte ziyaret eden Diyanet Vakfı heyeti Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua programına katıldı.

Avrupa Türk Konfederasyonu tarafından Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Azerbaycan Temsilciliğinin organizasyonu ile Azerbaycan'ın Guba Bölgesinde de yaşayan Ahıskalı Türklere kurban dağıtıldı. Bayram boyunca bölgede bulunan DATÜB temsilcileri Ahıskalı hemşerileri ile bir araya geldi.

Avrupa Türk Konfederasyonu tarafından her yıl gerçekleştirilen Azerbaycan Kurban programına bu yıl Azerbaycan'ın Saatli iline bağlı Varhan köyü de ilave edildi. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Azerbaycan Temsilciliği organizasyonu ile Varhan Köyünde yaşayan Ahıskalı Türklere 15 küçükbaş hayvan kurban kesilerek, 100'den fazla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Kurban etleri özellikle Ahıska'dan sürgün edilen sürgünün canlı tanıklarına ve şehit ailelerine ulaştırıldı.

Avrupa Türk Konfederasyon yetkilileri bayram boyunca Ahıskalı Türklerin tarihi vatan Ahıska'dan sürgün edilmelerinin 75. yılı dolayısıyla sürgünün canlı tanıklarını evlerinde ziyaret ederek, onlardan sürgünü ve sonrasında yaşananları bizzat dinlediler.Daha sonra ise Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğruna, Karabağ savaşında şehit olan Cabbar Faik'in annesini ziyaret edildi. Ziyarette duygu dolu anlar yaşanırken, çocuklara hediyeler takdim edildi. Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliği Tarafından Ahıskalı Türklerin Toplu yaşadıkları Kaçmaz ve Şabran bölgelerinde kurban Kesilerek İhtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Görevliler bölgede aileleri tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutladı. - KARABÜK

Kaynak: İHA