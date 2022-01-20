DATÜB: "Kanlı günü unutmadık, unutturmayacağız"

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov tarihe 'Kanlı Ocak' olarak geçen "20 Ocak 1990" faciası ile ilgili anma mesajı yayınladı.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov mesajında, " Azerbaycan, bağımsızlık mücadelesinde tarihi öneme sahip bu tarihi hiç unutmadık. Çünkü 20 Ocak, Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşma yolunda tarihine kaydedilmiş en önemli ve en acı günlerinden biridir. O gece Azerbaycan'ın bağımsızlığı yolunda 140'ın üzerinde silahsız sivil, Sovyet Ordusu tarafından katledildi. Azerbaycan için bağımsızlık ateşinin yakıldığı o gece, tarihe 'Kanlı Ocak' olarak geçti. Yıllarca sürgün acısı yaşayarak vatansızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilen Ahıskalı Türklerin yaşadığı Azerbaycan'ın acısını kendi acımız bilerek, Ahıskalı Türkler olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bildirirken, 20 Ocak 1990 gecesi günahsızca katledilen bağımsızlık şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bir daha böyle acıların yaşanmamasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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