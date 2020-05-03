DATÜB ihtiyaç sahibi ailelere yardımlarını sürdürüyor

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Türkiye'nin değişik şehirlerinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor durumda kalan ihtiyaç sahipleri için Ramazan ayında da gıda yardım kolisi dağıtımına devam ediyor.