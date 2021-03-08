DATÜB heyetinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'e ziyaret
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DATÜB heyetinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'e ziyaret

08.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 20:05
DATÜB heyetinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Aygöl'e ziyaret

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) heyeti, Ankara'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ü ziyaret etti.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) heyeti, Ankara'da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ü ziyaret etti.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, beraberindeki DATÜB İcra Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Agara, DATÜB ABD Temsilciliği Başkanı Shuhrat Temirov ve ABD'deki Ahıskalı Türk Cami Dernekleri Koordinatörü Fatih Dursun ile birlikte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ü ziyaret etti. DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Genel Başkan Ziyatdin Kassanov'un mesajını Aygöl'e ileterek, DATÜB'ün son yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüşmede karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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