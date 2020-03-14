DATÜB heyetinden Ankara Üniversitesi'ne ziyaret
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› DATÜB heyetinden Ankara Üniversitesi'ne ziyaret - Haber
Güncel

DATÜB heyetinden Ankara Üniversitesi'ne ziyaret

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Agara, Muhammed Mürsel, Ender İsa ve Mevlüt Nebi'den oluşan DATÜB heyeti, Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri İlhan Hatipoğlu'nu makamında ziyaret etti.

14.03.2020 18:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:11
DATÜB heyetinden Ankara Üniversitesi'ne ziyaret

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, İcra Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Agara, Muhammed Mürsel, Ender İsa ve Mevlüt Nebi'den oluşan DATÜB heyeti, Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri İlhan Hatipoğlu'nu makamında ziyaret etti.


DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ziyarette DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un selamlarını ve başarı dileklerini Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri İlhan Hatipoğlu'na iletti. Fuat Uçar DATÜB faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek, Ahıskalı Türklerin bir asırda üç kez sürgüne maruz kaldıklarını, anavatan Türkiye'den koparılma ile birlikte Ahıska Türklerinin çilelerinin başladığını, dünyanın 9 ülkesinde toplum halde yaşadıklarını bildirdi. Uçar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayi ile Ahıskalı Türklerin koordinasyonunu kolaylaştırmak adına DATÜB'ün kuruldu ve şu anda dünyada yaşayan 650 bin civarında Ahıskalı Türkün sorunları ile ilgileniyoruz. Birçok alanlarda devletimizin kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütüyoruz' 'diyerek Türkiye'de yaşayan Ahıskalıların uzun yıllardır zorluk çektikleri ve çözüm içim çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.


Ankara Üniversitesi Genel Sekreteri İlhan Hatipoğlu ise, Ahıskalı Türklere yüreklerinin her zaman açık olduğunu, çalışmalar hakkında gereken hassasiyetin gösterileceğini bildirdi.


Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar görüşme sonrası ziyaretin anısına Hatipoğlu'na plaket takdim etti. Hatipoğlu ve DATÜB heyeti birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. DATÜB heyeti İlhan Hatipoğlu'na oldukça yoğun programına rağmen kabullerinden dolayı teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu Haber
Virüs sonrası en çok aranan ürünün ham maddesi tükenince dev tesiste üretim durdu
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Haber
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Haber
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Maç sonu ortalık karıştı! Başkan sahaya inip hakemin üzerine yürüdü Haber
Maç sonu ortalık karıştı! Başkan sahaya inip hakemin üzerine yürüdü
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı Haber
İran, koronavirüs nedeniyle ölenlerin yaş ortalamasını paylaştı
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Haber
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
Son dakika: İngiltere'de koronavirüs ölümleri 24 saatte ikiye katlandı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı
Aile Bakanlığı koronavirüsle mücadele için yeni tedbirler içeren bir genelge yayınladı
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Turgutlu Devlet Hastanesi, fırsatçılara karşı kendi cerrahi maskesini üretmeye başladı
Turgutlu Devlet Hastanesi, fırsatçılara karşı kendi cerrahi maskesini üretmeye başladı
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Koronavirüse karşı koruyucu tulum siparişlerine yetişemiyorlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Fenerbahçe'de 7 isim Konyaspor maçında yok
Fenerbahçe'de 7 isim Konyaspor maçında yok
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı
Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Ergun Gürsoy'dan, 'G.Saray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Son dakika: Türkiye uçuş yasağı olan 9 ülkedeki Türklerin dönüşü için son tarihi açıkladı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Uğur Akkuş Hülya Avşar Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Sergen Yalçın Ali Palabıyık Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart İtalya Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: DATÜB heyetinden Ankara Üniversitesi'ne ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 19:33:00. #1.14#