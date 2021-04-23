DATÜB heyeti Meclis Başkan Yardımcısı Aliyev'i ziyaret etti
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DATÜB heyeti Meclis Başkan Yardımcısı Aliyev'i ziyaret etti

DATÜB heyeti Meclis Başkan Yardımcısı Aliyev'i ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyet Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev'i ziyaret etti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyet Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Adil Aliyev, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 2020 yılının şanlı Türk tarihinin en parlak sayfalarından biri olduğunu belirtti.

Aliyev, Azerbaycan Ordusunun Cumhurbaşkanı ve Başkomutanı İlham Aliyev önderliğindeki tarihi zaferinin uzun yıllar unutulmayacağını söyledi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ise Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türklerinin diğer milletlerle birlikte huzurlu bir ortamda yaşadıklarını kaydetti. Azerbaycan'ın tarihi zaferi hakkında konuşan Kassanov, bu zaferin Türk dünyası tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Kassanov, "Azerbaycan'ın büyük zaferinin sesini her yerde duyurduk. Her zaman kardeş Azerbaycan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan'ın çıkarlarını korumak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Burası Ahıska Türklerinin de vatanıdır" dedi.

Ziyarette DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, eski Türkiye Azerbaycan Büyükelçisi Hulusi Kılıç, DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov ve heyet görevliler hazır bulundu. - İSTANBUL

DATÜB heyeti Meclis Başkan Yardımcısı Aliyev'i ziyaret etti
DATÜB heyeti Meclis Başkan Yardımcısı Aliyev'i ziyaret etti
DATÜB heyeti Meclis Başkan Yardımcısı Aliyev'i ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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