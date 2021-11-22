DATÜB Genel Sekreteri Uçar Ukrayna Başkonsolosu ile bir araya geldi

İSTANBUL (İHA) - Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu olarak atanan Roman Nedilskyi'yi makamında ziyaret etti.

Uçar, Başkonsolos Nedilskyi'ye Ukrayna İstanbul Başkonsolosu olarak atanmasından dolayı hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un tebriklerini ve selamını iletti. Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ve Bitlis'in Ahlat ilçelerine yerleştirilen Ahıskalı Türklerin durumu, yapılan çalışmalar ve DATÜB faaliyetleri hakkında Başkonsolos Nedilskyi'ye bilgi veren Uçar, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Ahıska Türkleri'nin Ukrayna'da yıllarca dost ve kardeşçe birlikte yaşadıklarını, Erzincan'a iskanlı göç kapsamında getirilen Ahıskalılar ile kültürel programlar düzenlemek istediğini, Türkiye'de yaşayan ve Ukrayna vatandaşı olan Ahıskalı Türklere ise konsolosluk işlemlerinde her zaman destek vereceklerini ifade eden Nedilskyi ise, Türkiye'ye atanmasının ardından kendisine ilk hayırlı olsun ziyaretinde bulunan bir kurumun Ahıskalı Türklerin olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - İSTANBUL

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