DATÜB Genel Sekreteri Uçar "Karabağ Azerbaycan'ındır" etkinliğine katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DATÜB Genel Sekreteri Uçar "Karabağ Azerbaycan'ındır" etkinliğine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DATÜB Genel Sekreteri Uçar

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin birinci yılı münasebetiyle İstanbul'da organize edilen "Karabağ Azerbaycan'ındır" etkinliğine katıldı.

İSTANBUL (İHA) - Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin birinci yılı münasebetiyle İstanbul'da organize edilen "Karabağ Azerbaycan'ındır" etkinliğine katıldı.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve Azerbaycan Diaspora Bakanlığı tarafından düzenlenen "Karabağ Azerbaycan'ındır" etkinliğine yoğun katılım gerçekleşti. Ahıska Türklerini etkinlikte Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar temsil etti. Uçar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere birçok önemli isimle bir araya gelerek DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un Azerbaycan'a olan destek mesajını iletti.

Uçar, Azerbaycan topraklarında yoğun olarak yaşayan Ahıska Türkleri 1. ve 2. Karabağ Savaşında sıcak hatlarda yer alarak vatan mücadelesinde yer aldıklarını belirterek, "Çok sayıda şehit ve gazi veren Ahıskalı Türkleri hem Azerbaycan içinde hem de uluslararası arenada Azerbaycan'ın mücadelesine Dünya Ahıskalı Türkler Birliğinin koordinasyonun da destek vermeye devam ediyor" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabulünde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabulünde konuştu Açıklaması

 Türkiye'de 25 bin 304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 200 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 25 bin 304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 200 kişi hayatını kaybetti

 Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı

Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title