DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a teşekkür mektubu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a teşekkür mektubu

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a teşekkür mektubu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a, "YAŞAT" Maratonuna verdiği destek dolayısıyla teşekkür mektubu gönderdi.

Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a, "YAŞAT" Maratonuna verdiği destek dolayısıyla teşekkür mektubu gönderdi.

Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi'nin mektubunda, DATÜB olarak "YAŞAT" Maratonuna verilen destekten duyulan memnuniyet belirterek, şu ifadeler kullanıldı:

"29 Nisan-31 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi ve 'YAŞAT' Fonunun girişimleriyle Azerbaycan Diasporasına Destek Fonunun desteği sonucu düzenlenen marakona sizin başkanlık ettiğiniz DATÜB'ün, ülke temsilciliklerinin ve tüm dünyada yaşayan Ahıskalı Türklerin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğrunda hayatını feda eden şehitlerin ailelerini ve kahraman gazileri desteklemek maksadıyla verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süre zarfında 'Şanlı Zaferi bize yaşatanları gelin birlikte yaşatalım!' sloganı ile Vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizin ailelerine, Vatan Savaşı kahramanlarına ve gazilerimize destek oldunuz. Diasporamızın tarihinde bir ilk olan Maratona katılarak toprak bütünlüğü yeniden kazanılmış Azerbaycan'a her zaman sadık olduğunuzu, kalbinizin de daima Azerbaycan ile birlikte çarptığını gösterdiniz. Bir daha Maratona aktif katılımınızdan dolayı Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi Başkanlığı ve heyeti adından size minnettarlığımızı ifade ediyor, sergilediğiniz yüksek vatanperverlik hissini alkışlıyoruz." - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Hasibe Eren Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a teşekkür mektubu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 00:45:27. #1.15#

title