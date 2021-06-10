DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a teşekkür mektubu

Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a, "YAŞAT" Maratonuna verdiği destek dolayısıyla teşekkür mektubu gönderdi.

Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a, "YAŞAT" Maratonuna verdiği destek dolayısıyla teşekkür mektubu gönderdi.

Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi'nin mektubunda, DATÜB olarak "YAŞAT" Maratonuna verilen destekten duyulan memnuniyet belirterek, şu ifadeler kullanıldı:

"29 Nisan-31 Mayıs tarihlerinde Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi ve 'YAŞAT' Fonunun girişimleriyle Azerbaycan Diasporasına Destek Fonunun desteği sonucu düzenlenen marakona sizin başkanlık ettiğiniz DATÜB'ün, ülke temsilciliklerinin ve tüm dünyada yaşayan Ahıskalı Türklerin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğrunda hayatını feda eden şehitlerin ailelerini ve kahraman gazileri desteklemek maksadıyla verdiğiniz katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu süre zarfında 'Şanlı Zaferi bize yaşatanları gelin birlikte yaşatalım!' sloganı ile Vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizin ailelerine, Vatan Savaşı kahramanlarına ve gazilerimize destek oldunuz. Diasporamızın tarihinde bir ilk olan Maratona katılarak toprak bütünlüğü yeniden kazanılmış Azerbaycan'a her zaman sadık olduğunuzu, kalbinizin de daima Azerbaycan ile birlikte çarptığını gösterdiniz. Bir daha Maratona aktif katılımınızdan dolayı Diaspora İş Üzre Devlet Komitesi Başkanlığı ve heyeti adından size minnettarlığımızı ifade ediyor, sergilediğiniz yüksek vatanperverlik hissini alkışlıyoruz." - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı