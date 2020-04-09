DATÜB Gençlik Kolları Başkanı Kassanov'dan mesaj Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları'nın kuruluşunun 3. yıl dönümü nedeniyle Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov mesaj yayımladı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları'nın kuruluşunun 3. yıl dönümü nedeniyle Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov mesaj yayımladı.

Kassanov mesajında, "Bugün DATÜB Gençlik Kolları'nın kuruluşunun 3'üncü yıl dönümü. Başta Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'a, DATÜB Yönetim Kurulu üyelerine ve tüm büyüklerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. DATÜB kurulduğu ilk günden itibaren her zaman gençleri destekliyor ve çalışmalar yapıyordu. Ancak Gençlik Kolları'nın resmi olarak kurulması, tüzükte yerini alması, ayrı iç yönetmeliğinin olması ve güçlü gönüllü genç kadrosunun oluşması ile farklı bir boyut kazandı. Bu oluşumun başkanlığını yapmaktan ilk gün nasıl mutlu ve onurlu olduysam bugün de aynı heyecan ve azimle geleceğe bakıyorum. Bu süre içinde ister yönetim kurulu yol arkadaşlarım, ister ülke temsilcileri, üniversite öğrenci temsilcileri, komisyon üyelerimiz, spor ve dans eğitmenlerimiz, tüm DGK gönüllüsü arkadaşlarımızla hep kardeşçe çalıştık, birbirimize karşı saygı ve sevgi çerçevesinde, toplumumuza yapacağımız faydalı işleri esas alarak karşılık beklemeden, canı gönülden hizmet ettik. Bu vesileyle DATÜB Gençlik Kolları'na, Ahıskalı gençlere, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. 'Gelecek için Güçlü Gençlik!' mottosuyla çıktığımız yola aynı azimle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA