DATÜB: "Ermenistan insanlık suçu işliyor"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan saldırılarını kınadı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan saldırılarını kınadı.

DATÜB'den yapılana açıklamada, "Azerbaycan'ın Gence kentine ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu sivil kayıplar ve yaralılar olmuştur. Ermeni tarafı insanlık suçu işlemektedir. DATÜB olarak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatan mücadelesi veren Azerbaycan'ın yanında bütün gücümüzle durmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" denildi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov da uluslararası kamuoyunu bu vahşi saldırıyı kesin dille kınama çağrısında bulunarak, "Azerbaycan Türklerine yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan'ın vatan mücadelesinde Ahıska Türkleri olarak en ön safta olmaya devem edeceğiz" dedi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ise DATÜB olarak yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Azerbaycan'da bulunan temsilcilik ve teşkilatlarıyla Azerbaycan devleti ile omuz omuza mücadele ettiklerini kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı