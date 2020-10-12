DATÜB: "Ermenistan insanlık suçu işliyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DATÜB: "Ermenistan insanlık suçu işliyor"

12.10.2020 18:27 | Son Güncelleme: 12.10.2020 18:32
DATÜB:

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan saldırılarını kınadı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivilleri hedef alan saldırılarını kınadı.

DATÜB'den yapılana açıklamada, "Azerbaycan'ın Gence kentine ateşkesi ihlal ederek düzenlediği füze saldırısı sonucu sivil kayıplar ve yaralılar olmuştur. Ermeni tarafı insanlık suçu işlemektedir. DATÜB olarak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Vatan mücadelesi veren Azerbaycan'ın yanında bütün gücümüzle durmaya devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz" denildi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov da uluslararası kamuoyunu bu vahşi saldırıyı kesin dille kınama çağrısında bulunarak, "Azerbaycan Türklerine yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan'ın vatan mücadelesinde Ahıska Türkleri olarak en ön safta olmaya devem edeceğiz" dedi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ise DATÜB olarak yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, Azerbaycan'da bulunan temsilcilik ve teşkilatlarıyla Azerbaycan devleti ile omuz omuza mücadele ettiklerini kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Donald Trump Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Özer Hazal Kaya Yekta Kopan Türkan Şoray
Spor Ozan Tufan Vitor Hugo Fatih Terim Şenol Güneş Josef De Souza
Daha Fazla Cuma Bakan Alkol Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DATÜB: "Ermenistan insanlık suçu işliyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 18:39:03. #1.15#
title