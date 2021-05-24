DATÜB'den "YAŞAT" maratonuna tam destek
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DATÜB'den "YAŞAT" maratonuna tam destek

DATÜB'den 'YAŞAT' maratonuna tam destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Azerbaycan'daki şehit ailelerine ve gazilere destek amacıyla düzenlenen 'YAŞAT Maratonu'na bağışta bulundu.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Azerbaycan'daki şehit ailelerine ve gazilere destek amacıyla düzenlenen 'YAŞAT Maratonu'na bağışta bulundu.

DATÜB, Azerbaycan Diasporasına Destek Fonu ile 'YAŞAT' Vakfı'nın şehit aileleri ve gaziler için oluşturduğu YAŞAT Maratonu'na destek oldu. Sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar 10 farklı ülkede yaşayan Ahıskalı Türkleri bu kampanyaya destek olmaya çağırmıştı. Uçar'ın çağrısına kayıtsız kalmayan Ahıska Türkleri fona bağış yaparak desteklerini gösterdi.

Destek çağrısını yenileyen DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, "Sağlıklarını vatan uğrunda kaybeden gazilerimizin refahının iyileştirilmesine destek olmak her birimizin vatanperverlik borcumuzdur. Bu anlamda şimdi bize büyük bir görev düşmektedir. Hepinizi, Azerbaycan Diasporasına Destek Fonu ve "YAŞAT" Vakfı'nın ortaklaşa düzenledikleri bu hayır maratonuna destek vermeye çağırıyoruz. En ufak yardımlarınız bile ailelerini bize emanet eden kahraman şehitlerimizin ruhu karşısında vatana sadakat örneğidir. Bu kutsal işe katkı vereceğinize inanarak, bütün Ahıskalı Türk kardeşlerimizi bu maratonda birliğimizi bir daha göstermeye davet ediyoruz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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