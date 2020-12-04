DATÜB'den Azerbaycan'a destek oluyor
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DATÜB'den Azerbaycan'a destek oluyor

04.12.2020 20:45 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:55
DATÜB'den Azerbaycan'a destek oluyor

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Azerbaycan ile dayanışma içinde olduklarını ve bölgeye yardım çalışması planladıklarını açıkladı.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Azerbaycan ile dayanışma içinde olduklarını ve bölgeye yardım çalışması planladıklarını açıkladı.

Ahıska Türkleri ile Azerbaycan Türklerinin tek bir millet olduğunu belirten DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ermeni işgalinden kurtarılan ve harabeye çevrilen bölgenin yaralarının sarılmasında aktif yer alacaklarını bildirdi. Azerbaycan'ın, 27 Eylül 2020 tarihinde Ermenilerin sivil yerleşim yerlerine yaptığı provokasyona karşı başlattığı Büyük Vatan Savaşı'nı ilk günden itibaren yakından takip ettiklerini ifade eden Uçar, "DATÜB olarak Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un talimatıyla bu haklı davasında her zaman Azerbaycan'ın haklı davasına artan desteğimizi verdik ve vermeye devam edeceğiz. Genel Başkanımız Bakü'ye giderek bizzat çalışmalarda bulundu. Bizim DATÜB'ün Azerbaycan'da faal olan temsilciliğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza bu mücadeleyi yürüttüler. Cephe hattında gençlerimiz yer aldı. Gazi ve şehitlerimiz var. Bu savaş kardeş Azerbaycan Türkleri için vatan savaşı oldu. Biz, bu savaşta Azerbaycan'ın yanında yerimizi aldık. Bugün açıklanan resmi açıklamaya göre Büyük Vatan Savaşı'nda Azerbaycan 2 bin 783 şehit, bin 245 yaralı 100'den fazla ise asker ise kayboldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise acil şifalar diliyoruz" diyerek düşman işgalinden kurtarılan kentlerin, kasabaların ve köylerin kalkınma sürecinde yer alacaklarını kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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