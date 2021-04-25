DATÜB'den ABD Başkanı Biden'a tepki
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DATÜB'den ABD Başkanı Biden'a tepki

DATÜB'den ABD Başkanı Biden'a tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, ABD Başkanı Biden'ın sözde soykırım ifadesinin kabul edilemeyeceğini, tarihi gerçekler ve belgelerle asıl soykırımın Ahıskalılara yapıldığını belirtti. "Biz Ahıska Türkleri sürgünü, katliamları ve soykırımı yaşamış bir milletiz" diyen Kassanov, "ABD Başkanı siyasi bir ifade ile tarihi gerçekleri değiştiremez. Bizler Osmanlı coğrafyasında yaşanan 1915 olaylarının tarihi gerçeklerle ortaya konulmasından yanayız. Türkiye tarihin her döneminde mazlum halkların sığınağı olmuştur. Ahıska Türkleri olarak ABD başkanının açıklamasını yok hükmünde kabul ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kassanov, tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılması için Türkiye ile hareket edeceklerinin altını çizdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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