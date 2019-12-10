DATÜB Başkanı Kassanov: "Aradan 75 yıl geçse de dilimizi, dinimizi, örf adetlerimizi unutmadık"
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı" Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un kürsüye gelişi Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi
"Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un kürsüye gelişi
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programına katıldı.