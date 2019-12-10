DATÜB Başkanı Kassanov: "Aradan 75 yıl geçse de dilimizi, dinimizi, örf adetlerimizi unutmadık"
Haberler » Güncel » DATÜB Başkanı Kassanov: "Aradan 75 yıl geçse de dilimizi, dinimizi, örf adetlerimizi unutmadık" - Haber

DATÜB Başkanı Kassanov: "Aradan 75 yıl geçse de dilimizi, dinimizi, örf adetlerimizi unutmadık"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi "Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı" Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un kürsüye gelişi Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep...

10.12.2019 22:02 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:06
DATÜB Başkanı Kassanov:

Kongre ve Kültür Merkezi

"Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı"

Dünya Birliği Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un kürsüye gelişi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programına katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: DATÜB Başkanı Kassanov: "Aradan 75 yıl geçse de dilimizi, dinimizi, örf adetlerimizi unutmadık"
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler