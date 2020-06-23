DATÜB 300 ihtiyaç sahibi aileye yardımlarını ulaştırdı
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DATÜB 300 ihtiyaç sahibi aileye yardımlarını ulaştırdı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gürcistan Temsilciliği, Gürcistan'da yaşayan ailelere erzak yardımında bulundu.

DATÜB 300 ihtiyaç sahibi aileye yardımlarını ulaştırdı
23.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:23

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gürcistan Temsilciliği, Gürcistan'da yaşayan ailelere erzak yardımında bulundu.

DATÜB, korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla zor günler geçiren ailelere yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Genel Başkan Ziyatdin Kassanov tarafından Gürcistan'a gönderen yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Yardımlar DATÜB Gürcistan Temsilcisi İsmail Ahmedov ve DATÜB Gürcistan Temsilcisi Yardımcısı Tahir Nadiradze, Nuriddin Binaliyev, Bayram Koçaliyev tarafından başta Gürcistan'ın başkenti Tiflis olmakla Gori, Ahıska, Samtreti, Ozurgeti ve Batumi'de yaşayan 300 civarında Ahıskalı ailelere ve yerel halka ulaştırıldı. Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden bölge halkı zor günlerinde kendilerine yalnız bırakmayan Başkan Kassanov'a ve DATÜB'e teşekkür etti.

DATÜB Gürcistan Temsilcisi İsmail Ahmedov yaptığı açıklamada, "Yardım yapılan aileler, yapılan yardımlardan dolayı Ziyatdin Kassanov'a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Genel Başkanımız her zaman Gürcistan halkının ve Ahıska Türklerinin yanında oldu. Bizlerde kendilerinin verdiği görevleri burada yaparak ailelere ulaştık" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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