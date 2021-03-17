Datçalı öğrencilerden "Muğla mavi olsun, mavi kal Datça" etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Datçalı öğrencilerden "Muğla mavi olsun, mavi kal Datça" etkinliği

17.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:29
Datçalı öğrencilerden

Datça'da ilkokul öğrencileri, "Muğla mavi olsun, mavi kal Datça" sloganıyla sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirdi.

Datça'da ilkokul öğrencileri, "Muğla mavi olsun, mavi kal Datça" sloganıyla sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirdi.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) haritasındaki tek mavi renkli ilçe olan Datça'da, Kazım Yılmaz İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri "Mavi Kal Datça" sloganıyla sosyal sorumluluk çalışması yaptı.

Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenlerin gözetiminde, ellerindeki salgına yönelik uyarıcı pankartlarla okuldan hareket ederek güzergah doğrultusunda yürüyüp, salgın ile mücadelede vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, yaptığı açıklamada, "Çocukların gözündeki heyecan devam etsin, diye salgın tedbirlerini sıkı tutalım. Muğla'yı hep birlikte maviye boyayalım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Ayşegül Çınar Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Datçalı öğrencilerden "Muğla mavi olsun, mavi kal Datça" etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:29:38. #1.14#
title