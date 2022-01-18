Datçalı lise öğrencisi gülle atma yarışmasında birinci oldu
AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Muğla'nın Datça ilçesinde lise öğrencisi Enes Bahadur, "İl Denemeleri U-20" yarışmasında il birincisi oldu.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde lise öğrencisi Enes Bahadur, "İl Denemeleri U-20" yarışmasında il birincisi oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu 2022 yılı faaliyet programında yer alan yarışmaya antrenör Sinan Acar ile katılan Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi öğrenci Enes Bahadur gülle atma yarışmasında 12,85 metrelik derecesiyle il birinciliğini kazandı.
AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri