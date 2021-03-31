Datça Yeni Çeşme'de İçme Suyu Hatları Yenilendi
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Datça Yeni Çeşme'de İçme Suyu Hatları Yenilendi

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Datça Yeni Çeşme'de İçme Suyu Hatları Yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Datça İlçesi İskele Mahallesi Yeni Çeşme Caddesinde, içme suyu hattı yenileme çalışması başlattı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Datça İlçesi İskele Mahallesi Yeni Çeşme Caddesinde, içme suyu hattı yenileme çalışması başlattı. Yeni Çeşme Caddesi'nde Datça Belediyesi tarafından yapılacak olan yol yenileme çalışması ile birlikte MUSKİ ekipleri tarafından eski içme suyu hatlarının da yerleri değişti. Bölgede yerleri değişen içme suyu hatları ayrıca modern borularla yenilenerek çalışmalar tamamlandı.

Bölgedeki çalışmaları tamamlayan MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, önümüzdeki günlerde Datça Palamutbükü bölgesinde yaklaşık 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı çalışması başlatacak. - MUĞLA

Datça Yeni Çeşme'de İçme Suyu Hatları Yenilendi
Datça Yeni Çeşme'de İçme Suyu Hatları Yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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