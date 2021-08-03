Datça yangın söndürüldü mü? Datça yangın mı çıktı, yangın devam ediyor mu? Datça yangını son durum!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Datça yangın söndürüldü mü? Datça yangın mı çıktı, yangın devam ediyor mu? Datça yangını son durum!

Datça yangın söndürüldü mü? Datça yangın mı çıktı, yangın devam ediyor mu? Datça yangını son durum!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 132 yangından 125'i kontrol altına alındı. Merak edilen yangın haberlerinden birisi de Adana bölgesi oldu. Peki, Datça'da yangın çıktı mı? Datça yangın söndürüldü mü? Datça yangın devam ediyor mu? Datça yangını son durum!

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Datça yangını son dakika gelişmeleri haberimizde...

DATÇA'DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Muğla'nın Datça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. 1 hektarlık çamlık alan yanarak zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, geçtiğimiz günlerde saat 12.00 sıralarında Yaka Mahallesi Kumyer mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Datça Orman İşletme Şefliği 'ne bağlı 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 3 teknik personel, 20 orman ve itfaiye işçisi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektarlık çamlık alan yanarak zarar görürdü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

3 AĞUSTOS DATÇA YANGINI SON DURUM!

NTV'nin haberine göre Datça'da ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede söndürülen yangınla ilgili jandarmanın sabotaj şüphesiyle başlattığı soruşturma tamamlandı. Yangın alanında çalılıklar arasında bulunan 3 torpilin, oyun oynayan çocuklara ait olduğu belirlendi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Alişan Gülben Ergen Yıldız Tilbe Prens William
Spor Mesut Özil Ecem Güzel Burak Elmas Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Datça yangın söndürüldü mü? Datça yangın mı çıktı, yangın devam ediyor mu? Datça yangını son durum! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 17:15:59. #1.15#

title