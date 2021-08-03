Datça yangın söndürüldü mü? Datça yangın mı çıktı, yangın devam ediyor mu? Datça yangını son durum!

Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 132 yangından 125'i kontrol altına alındı. Merak edilen yangın haberlerinden birisi de Adana bölgesi oldu. Peki, Datça'da yangın çıktı mı? Datça yangın söndürüldü mü? Datça yangın devam ediyor mu? Datça yangını son durum!

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Datça yangını son dakika gelişmeleri haberimizde...

DATÇA'DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Muğla'nın Datça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. 1 hektarlık çamlık alan yanarak zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Yangın, geçtiğimiz günlerde saat 12.00 sıralarında Yaka Mahallesi Kumyer mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Datça Orman İşletme Şefliği 'ne bağlı 5 arazöz, 2 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı, 3 teknik personel, 20 orman ve itfaiye işçisi sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. Yangında, ilk belirlemelere göre 1 hektarlık çamlık alan yanarak zarar görürdü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

3 AĞUSTOS DATÇA YANGINI SON DURUM!

NTV'nin haberine göre Datça'da ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede söndürülen yangınla ilgili jandarmanın sabotaj şüphesiyle başlattığı soruşturma tamamlandı. Yangın alanında çalılıklar arasında bulunan 3 torpilin, oyun oynayan çocuklara ait olduğu belirlendi.